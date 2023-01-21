 
مباشر

فيديوهات وصور توثق انتشار الأفاعي في مناطق سعودية

مجتمع

فيديوهات وصور توثق انتشار الأفاعي في مناطق سعودية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulqx

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو، ثوثق العثور على عدد كبير من الأفاعي، بأماكن متفرقة في شمال الصفيري وبراري حفر الباطن.

إقرأ المزيد
مسؤول: السعودية ستسمح بارتداء
مسؤول: السعودية ستسمح بارتداء "البكيني" وحجز الفنادق دون إظهار عقد زواج

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر لحظة هروب الأفاعي، ودخولها للجحور تحت الأرض، فور رؤيتها أشخاص، في مناطق متعددة، بينما تم قتل عدد منها.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر تركي الوايلي المختص بنشر أخبار الطقس والتنبؤات والظواهر الطبيعية مقاطع فيديو وصور للأفاعي، معلقا عليها بالقول: "منذ أمس الجمعة وحتى اليوم السبت الموافق 20-21 يناير 2023، تم العثور على عدد كبير من الأفاعي بأماكن متفرقة من شمال الصفيري وبراري حفر الباطن".

وتابع الوايلي: "يرجى من المتنزهين والباحثين عن الفقع، توخي الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال من خطر الأفاعي، بعضها سامة وبعضها غير سامة لكن الحذر".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا