مصر.. براءة الطبيب المتهم بتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي وأرملته تصدر بيانا

علقت أرملة الإعلامي المصري وائل الابراشي، على قرار لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء بحفظ الشكوى على الطبيب شريف عباس، بعد إثبات عدم وجود خط طبي أدى إلى وفاة الإعلامي الراحل.

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ونشرت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الصفحة الرسمية للراحل بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها لم تتفاجأ من قرار نقابة الأطباء، مؤكدة أنها لم تكن تعول على التحقيق في قضية الراحل في نقابة الأطباء.

وأضافت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أن قانون المسئولية الطبية مازال يحارب داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أنها لم تتوقع أي رد فعل آخر من نقابة الأطباء.

وأكدت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها مازالت تأمل رجوع حق زوجها الراحل من خلال قضاء مصر.

وفي السياق ذاته، انتهت من التحقيق مع الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج لوائل الإبراشي، بعدما تقدمت أسرته بشكوى ضده في وقت سابق، واتهمته بالتسبب في وفاته.

وكشفت جهات التحقيق، أنها استبعدت شُبهة جريمتي الإهمال الطبي ومُخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، بالنسبة للطبيب شريف عباس، مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المُتبّع في علاج فيروس كورونا.

المصدر: القاهرة 24