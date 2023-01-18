الفيشاوي يثير الجدل في مصر بنشر صورة طفل.. فما قصته؟

أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة لطفل صغير قال إنه ابنه حيث هنأه على حصوله على بطولة عالمية في رياضة الكاراتيه.

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وأثار حيرة جمهوره، وترددت التساؤلات عما إذا كان الفيشاوي بهذا الكلام قد اعترف بنجله بعد سنوات من الإنكار.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أكد مصدر مقرب من أسرة أحمد الفيشاوي، في تصريحات صحافية أن هذا الطفل ليس نجل الفيشاوي، وأن عمر ابنه الذي يعيش مع والدته الألمانية أكبر من ذلك.

وكشف مصدر أن الفيشاوي لم ينكر نسب نجله "تيتوس" من البداية، لكن ما حدث هو أن والدة الطفل غادرت البلاد وهي حامل، ولم تخبر والده بحملها، وبعد مرور 9 سنوات صارحت الفيشاوي وأخبرته بأن لديه ولدا منها، لكنها رفضت أن ترسله إليه، معللا ذلك بالقول: "تقريباً كانت جاية عايزة تخلّف وبس، وأول ما عرفت إنها حامل سافرت لألمانيا، ومقالتش للفيشاوي أي شيء عن ابنه".

وأضاف المصدر أن نجل الفيشاوي لم يسجل بعد باسم والده، ولا يملك أي ورقة تثبت نسبه للأسرة، وأشار إلى أن الفنان حاول رؤية نجله من قبل لكن والدته رفضت، كما أكد أن "تيتوس" يقيم في ألمانيا مع والدته، وعمره حاليا عشر سنوات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية