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صور حميمية بين أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف تثير الجدل!

الثقافة والفن

صور حميمية بين أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف تثير الجدل!
أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف
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أثارت صورة حميمية للفنان أحمد الفيشاوي مع الفنانة رانيا يوسف، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفيشاوي صورا من جلسات العمل لأحدث أعماله "ورد ريحان"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، وظهر في الصور رفقة الفنانة رانيا يوسف، والمؤلف محمد نبيل.

وعلق الفيشاوي: "العمل على سيناريو ورد ريحان، والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب رانيا يوسف".

وظهر النجم المصري في أحضان رانيا يوسف، التي كانت ترتدي فستانا قصيرا مفتوح الصدر، وهو ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل.

وفيلم "ورد وريحان"، هو أول عمل للمخرج محمد نبيل صابر، قصة نور أحمد، وسيناريو وحوار محمد أشرف.

المصدر: RT

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