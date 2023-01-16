تمثال بأحد ميادين مصر يثير السخرية.. والحكومة تتدخل بشكل عاجل (صورة)

أثارت صور تمثال فرعوني مزعوم مصنوع حديثا، بميدان عام بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط في مصر، حالة من السخرية والجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بسبب طريقة نحته الرديئة.

إقرأ المزيد

ومن جهته قال مصدر بهيئة تنشيط السياحة بأسيوط، إن هناك تحركا عاجلا من الهيئة وتم إرسال مذكرة للمحافظة ومركز أبو تيج لإزالة التمثال من مركز أبوتيج لأنه لا يمثل الحضارة المصرية تمامًا وليس له علاقة بالنحت المصري القديم.

وأضاف المصدر، أنه جاء في نص المذكرة أنه لا يتم وضع أي تماثيل عند تجديد الميادين تخص الحضارة المصرية القديمة، إلا بعد عرضها على لجنة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

يذكر أن الفنان المصري القديم صنع التماثيل الخشبية في عدة أجزاء وهي: صناعة منطقة الصدر قطعة واحدة، ثم صناعة الذراعين على حدة ويتم تثبيتها في الكتفين بواسطة تعاشيق النقر واللسان أو الألسن العيرة المستطيلة الشكل وفي حالات قليلة باستخدام الكوايل وزيادة التثبيت ومنع الذراع من الانفصال عن الجسم كان يضطر إلى استخدم المسامير والخوابير الخشبية المستديرة أو مربعة القطاع عن طريق إمرارها بينهم وبعرض اللسان المستخدم في التجميع مع تكرار نفس العملية في الذراع إن استلزم الأمر.

المصدر: القاهرة 24