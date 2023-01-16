مصر.. فيفي عبده تطلق تصريحات مثيرة للجدل وتكشف عدد زيجاتها

أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده جدلا واسعا، بإطلاقها عددا من التصريحات خلال استضافتها في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر شاشة قناة الجديد.

إقرأ المزيد

وحسمت الفنانة فيفي عبده، الجدل المثار حول عدد زيجاتها الحقيقيين، موضحة: "اتجوزت 5 زيجات في حياتي" .

وأضافت: "مش بخاف من فشل الجواز، واللي بخاف منه إن اللي أتجوزه ميطلقنيش، ويتمسك بيا وأنا مش عاوزاه".

وخلال الحلقة، أدلت عبده بالعديد من التصريحات عن حياتها الشخصية وعن مشوارها الفني، موضحة أنها رفضت الزواج من رجل هندي: "اتعرفت عليه في لبنان، كنت في حفلة مع فريد الأطرش في آخر أيامه، وكان قمر قمر، كنت بموت من جماله، ومكنتش بعرف إنجليزي أوي اتعلمت منه، وهو كان بيقولي بالعربي يا ملكة، وعزمني على الهند، واتفقنا نتجوز، بس لما رجعت مصر أبويا مات فاضطريت ما اروحش معاه الهند واتجوزه عشان أصرف على أخواتي".

وقالت عبده: "أحد أزواجي طلقني بسبب غيرته الزائدة، كان بينا قصة حب رهيبة، بس كان غيار أوي، وشك فيا مع مخرج من السعودية كنت بعمل معاه فيلم، فقالي لفظ ضايقني فقلت له طلقني، وكلمت الراجل على التليفون قدامه لما رمى عليا اليمين، وقلت له أنا اتطلقت بسببك عندك استعداد تتجوزني؟ قالي مين ميتمناش يتجوز فيفي عبده".

المصدر: وسائل إعلام مصرية