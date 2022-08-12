شاهد.. فيفي عبده تظهر بطريقة غريبة داخل البحر في الساحل الشمالي وتوجه رسالة

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من الساحل الشمالي، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية، إذ ظهرت في الفيديو وهي ترتدي إسدال الصلاة ونظارة شمس داخل البحر.

وقالت فيفي عبده في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستغرام" : "جيت على البحر هنا بدري عشان أنزل البحر، وقلت لهم هاتوا لي جلابية ألبسها عشان أصور الفيديو، لو ظهرت بالمايوه مش هنخلص من كلام الناس على الميديا".

وأضافت: "أول يوم أنزل البحر وآخر يوم أنزل البحر.. اعتبروني عيلة وغلطت.. لا فيه بدري ولا متأخر في الساحل.. بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "شغل عالي"، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة شيرين رضا، مروان يونس، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

المصدر: المصري اليوم