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تصوير جورجينا صديقة رونالدو في كل مكان يثير غضب السعوديين

مجتمع

تصوير جورجينا صديقة رونالدو في كل مكان يثير غضب السعوديين
Globallookpress
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أثار تصوير وملاحقة الكاميرات لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، في كل مكان في مراكز التسوق بالسعودية وأماكن أخرى، غضبا واستهجانا كبيرين بين السعوديين.

وأظهرت مقاطع فيديو لجورجينا وهي تتسوق من المحل السعودي بالرياض، وتشتري بعض المنتجات وتتسوق في أحد المراكز التجارية والكاميرات تلاحقها، ما أثار الكثير من التفاعل بين النشطاء على موقع تويتر، وأثار جدلا كبيرا لا سيما بسبب التهافت على تصويرها.

المصدر: RT

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