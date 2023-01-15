تصوير جورجينا صديقة رونالدو في كل مكان يثير غضب السعوديين

أثار تصوير وملاحقة الكاميرات لعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، في كل مكان في مراكز التسوق بالسعودية وأماكن أخرى، غضبا واستهجانا كبيرين بين السعوديين.

وأظهرت مقاطع فيديو لجورجينا وهي تتسوق من المحل السعودي بالرياض، وتشتري بعض المنتجات وتتسوق في أحد المراكز التجارية والكاميرات تلاحقها، ما أثار الكثير من التفاعل بين النشطاء على موقع تويتر، وأثار جدلا كبيرا لا سيما بسبب التهافت على تصويرها.

كاميرات الجوال تلاحق جورجينا 😁 pic.twitter.com/IfkqDMEQqk — Trend pase (@trend_pase) January 14, 2023

ياخي اللي يشوفون جورجينا تتسوق في اي مكان يصورونها و مدري ايش خير تراها ماهي شي نازل من السما و ليه كل هالتقديس لها وانتم توكم تعرفونها تفشلون والله اخر شي يقولون باقي تروح ل ابو خمسه🤣 على رْق pic.twitter.com/RPynvK4ZeB — سحاب (@frls7ab) January 14, 2023

جورجينا بااحد الصيدليات جورجينا تتسوق في المملكه #جورجينا في طريق الملك جورجينا نامت جورجينا زقت

جورجينا بكره عند #رونالدو : pic.twitter.com/bIsexTIUDs — . (@0Oh99) January 5, 2023

🔴قمة المهزلة ..



الرعاه مقفلين الصيدليه على المواطنين السعوديين حتى تتسوق #جورجينا ..!!



✍️وش رأيك؟#كريستيانو_رونالدوpic.twitter.com/wzFCFVL1yU — صوت الـجزيرة (@soutaljazeera) January 7, 2023

جورجينا ماتمشي خطوه الا صوروها شفيهم وايد مستغربين😂😂جورجينا تتسوق ب مجمع مادري منو جورجينا وابناءها بمادري وين جورجينا تعطس في احد صيدليات الرياض شفيكم هدو اللعب قاعدين لها pic.twitter.com/54mEk7shhd — FARAH 🤍 (@Faro7a_q) January 6, 2023

للحين يلاحقون جورجينا بيكرهونها العيشه اهنا pic.twitter.com/csF2UAZkxx — اموله🇸🇦✪ (@u_10w) January 6, 2023

المصدر: RT