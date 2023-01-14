ما جمع كلمة "حسام"؟.. سؤال يثير الجدل في مصر

أثار سؤال عن جمع اسم حسام في امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي جدلا واسعا في مصر بين أولياء الأمور، الذين اعتبروا أن السؤال من باب التعجيز.

وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من صعوبة الامتحان، مؤكدين على أن وزير التعليم، رضا حجازي، شدد على أن تكون الأسئلة سهلة وواضحة، في متناول الطلاب وأن تكون مباشرة.

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ونقل الموقع عن عاطف عبد النبي، وهو أحد موجهي اللغة العربية بالمنصورة، أن السؤال موجود في المنهاج التدريسي، وفي "بنك الأسئلة"، ومن المفترض أن يكون الطالب قد درسه خلال العام الدراسي.

وأضاف أن جمع حسام هو أحسمة على وزن أفعلة، وأن كلمة الحسام تعني السيف، وأشار إلى أن المعنى يختلف حسب سياق الجملة، وفي بعض الأحيان يكون جمعها حسام بكسر الحاء.

المصدر: "القاهرة 24"