نص إملائي عن الشيخ الشعراوي يثير الجدل في مصر

أثير الجدل بين أولياء أمور طلاب الصف الثانى الإعدادي بإدارة الساحل التعليمية في مصر، بعد ورود نص إملاء عن الشيخ الشعراوي في امتحان للّغة العربية خاضه تلامذة مسيحيون.

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وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أنه تم التواصل مع إدارة الساحل التعليمية للتحقق وفحص السؤال المثير للجدل عن الشيخ الشعراوي.

واعتبر أولياء الأمور أن السؤال عن الشيخ مسيء لأن المدرسة بها عدد من التلامذة المسيحيين.

وعلق الدكتور أنور إبراهيم، مدير عام إدارة الساحل التعليمية، على الجدل المثار حول الإملاء في امتحان اللغة العربية، موضحا أنه سيتم فتح تحقيق على الفور.

وأشار مدير عام إدارة الساحل التعليمية إلى أن الأمر لن يترك، مشددا على احترام الإدارة للإخوة الأقباط، وتحقيق مبدأ المساواة، مقدمًا الاعتذار للإخوة الأقباط في المدارس التي تم توزيع الامتحان عليهم.

وأكد أن المخطئ سيتم محاسبته، بعد انتهاء التحقيق، مؤكدا أنه خلال ساعات قليلة سيتم إصدار كافة نتائج التحقيق.

المصدر: القاهرة 24