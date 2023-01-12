الكويت.. توقيف 3 أشخاص على خلفية مقتل شاب خليجي طعنا ودهسا

شهدت منطقة جابر الأحمد في الكويت مقتل شاب خليجي عمره 22 عاما طعنا ودهسا، وتمكن رجال الأمن من ضبط الجاني وشابين آخرين جميعهم كويتيون.

وذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية أن عمليات وزارة الداخلية تلقت يوم الأربعاء بلاغا بوجود مشاجرة وعملية طعن ودهس متعمد.

وعلى الفور انتقل رجال أمن العاصمة إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة خليجي من مواليد 2000 إثر تعرضه للدهس، ولدى معاينة الجثة تبين وجود آثار لطعنة تلقاها قبل الدهس.

وأكد مصدر أمني أنه تم ضبط المتهم الرئيسي الذي اعترف بوجود خلافات سابقة مع المجني عليه حيث دعاه إلى التواعد في ساحة ترابية في منطقة جابر الأحمد وجرت مناقشة مشكلة حدثت بينهما.

وأضاف أن الأحداث تطورت إلى تشابك بالأيدي أقدم إثرها المتهم على طعن المجني عليه ومن ثم دهسه دون قصد والهرب من موقع الجريمة دون أن يدري أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، حسب إفاداته في التحقيقات.

وأردف المصدر بالقول: "أرشد المتهم عن شريكه حيث تم استدعاء أحدهم فيما قام الثاني بتسليم نفسه إلى مخفر شرطة السرة وذكر الموقوفان بخلاف المتهم الرئيسي أن زميلهم طلب منهم المساندة فلبوا النداء وأن المجني عليه حضر بسيارته وكان معه شقيقه وحدثت مشاجرة ونفيا أن يكونا قد شاركا في الطعن أو الدهس.

وذكر المصدر أن المتهمين الثلاثة تم التحفظ عليهم وجار إحالتهم إلى النيابة العامة، رافضا التحدث حول الأسباب التي ساقها الجناة في أسباب التجمع.

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية