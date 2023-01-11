جريمة بشعة تهز ليبيا.. سيدة تمثل أمام جهاز الأمن طريقة قتلها لزوجها لسبب تافه (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية الليبية عن ملابسات جريمة بشعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدمت سيدة على قتل زوجها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكسره أكواب قهوة.

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وأعلنت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، كشفوا ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطن داخل منزله بمنطقة قرقارش، في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال، بمديرية أمن طرابلس.

وقال البيان إن الزوجة القاتلة "حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها".

وتابع: "غير أنه بالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، وسولت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه".

وفي مقطع فيديو أثناء التحقيق، روت الجانية تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبق تعليماتها، وقد قام بكسر فناجين قهوة اشترتها مؤخرا، مما أثار غضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه.

وأشارت إلى أنها لم تكن تنوي قتله، لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرة، لافتة إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض.

المصدر: وزارة الداخلية الليبية