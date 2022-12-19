ليبيا.. جنايات طرابلس تقضي بإعدام 17 محكوما أدينوا بالانضمام إلى "داعش"

أصدر القضاء الليبي اليوم أحكاما ضد 41 شخصا، 17 منها بالإعدام، أدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، وارتكاب جرائم قتل وخطف، وتخريب الممتلكات العامة بمدينة صبراتة وما جاورها.

وأفاد مكتب النائب العام بصدور حكم من جنايات طرابلس بإعدام 17 من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش".

وقال المكتب في بيان "إن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهما إلى تنظيم "داعش" وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي، باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها".

وأضاف البيان أن المتهمين "اتخذوا العنف طريقا يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد، وحجب الحقوق والحريات، ورد مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها".

وأشار البيان إلى أن من بين أعمال المتهمين قتل 53 شخصا، وتخريب المقار الحكومية، والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص.

وأضاف المكتب: "بفراغ محكمة جنايات بطرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع، قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهما، منهم 17 محكوما عليهم بالإعدام، ومَحْكُومان اثنان بعقوبة السجن المؤبد، و14 محكوما عليه بالسجن المشدد".

وتورط المتهمون في جريمة "الانخراط في تنظيم أسس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات"، وفق البيان.

وتحررت صبراتة من قبضة تنظيم "داعش" في أكتوبر من العام 2017، مع إعلان غرفة عمليات محاربة تنظيم "داعش" انتهاء الاشتباكات التي استمرت لأكثر من عام.

المصدر: وسائل إعلام ليبية