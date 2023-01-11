صور صادمة لنفوق مئات الدواجن في مصر

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صور صادمة لنفوق مئات الدواجن داخل مزرعة في محافظة الشرقية، في ظل الأزمة الغذائية التي تعاني منها مصر.

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وأوضح صاحب مزرعة الدواجن أحمد عادل، أن ما حدث كان جراء عطل مفاجئ، منوهًا بأنه لا يشتبه في تسبب شخص في ذلك، وأن الله عنده خير العوض.

ويقول أحمد عادل صاحب مزرعة الدواجن، إن الواقعة حدثت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إذ حل التعب بالجميع من العاملين في المزرعة بعد يوم عمل شاق، وحين استيقظوا فوجئوا بما جرى.

وأوضح صاحب المزرعة تفاصيل ما جرى، مشيرا إلى أن عطلا كهربائيا حدث فجأة وتسبب في فصل شفاط الهواء، ما أدى بدوره إلى حدوث احتباس حراري ونفوق مئات من الدواجن الموجودة في المزرعة.

وأشار صاحب المزرعة المنكوبة في مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إلى أن فصل الشفاط تسبب في حدوث احتباس حراري أدى إلى اختناق الدواجن ونفوقها، قبل أن يؤكد على أن القدر كان رحيما به إذ تأثر بالاحتباس الحراري صفين اثنين من صفوف البطاريات الموجودة في عنبر الدواجن داخل المزرعة.

وأكد صاحب مزرعة الدواجن أن عدد الدواجن التي نفقت 870 دجاجة.

صاحب المزرعة نشر عدة صور من داخل المزرعة توثق ما جرى وتُظهر حجم وعدد الدواجن النافقة، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من جانب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيما نفى صاحب مزرعة الدواجن ما أشيع عن أن الأعلاف وارتفاع أسعارها كانت سببًا فيما حدث كما يروج له البعض، واكتفى الرجل بما كتبه ولا يزال يردده: اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا منها.

المصدر: القاهرة 24