شاهد.. اختراق الصفحة الرسمية لمحافظة مصرية ونشر فيديو غريب بداخلها

أثار اختراق الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية بمصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موجة من السخرية بين المواطنين، خاصة بعد نشر المخترق فيديو لطريقة عمل الأكل الصيني.

إقرأ المزيد

وكانت الصفحة الرسمية للمحافظة تعرضت لاختراق صباح اليوم الثلاثاء، وذكرت مصادر: أنه من الممكن أن تكون الصفحة اخترقت من مواطنين خارج مصر، وجار استرجاعها.

ولاقي الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية للمحافظة موجة من التعليقات الساخرة من جانب المتابعين، وكتب أحدهم : "المرة الجاية هاتوا لنا فيديو عن طريقة طهي الضفادع والخفافيش على الطريقة الصينية!!"، وأضاف آخر: "طب وإحنا مالنا بالكلام ده".

المصدر: مصر تايمز