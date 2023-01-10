بتحرك عاجل من النقابة.. فنان مصري يظهر بعد اختفائه عن الساحة 17 عاما والمرض يغير ملامحه

كشف الفنان المصري عمرو محمد علي الشهير بـ(شقشق) بطل مسلسل أرابيسك، تفاصيل مرضه الذي أدى لاعتزاله الفن منذ 17 عاما وغيابه عن الساحة.

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وأوضح الفنان المصري أنه يعاني من التصلب المتعدد وهو مرض التهاب في الأعصاب يجعل حالته الصحية متقلبة، وتتراوح تكاليف علاجه ما بين 160 و180 ألف جنيه.

وأوضح، أنه لا يوجد له مصدر دخل آخر بخلاف الفن، قائلًا: كان معايا فلوس بس صرفتها على العلاج، ومعنديش معاش من النقابة، وليس لدي مصدر رزق آخر، وفقدت جميع أموالي، وأموالي أوشكت على الانتهاء.

وقرر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساعدة الفنان عمرو محمد علي، بعد تصريحه بعدم مقدرته على علاج نفسه.

وقال أشرف زكي إن نقابة المهن التمثيلية قررت مساعدة شقشق بطل مسلسل أرابيسك، ومنحه عضوية عاملة، هذا إلى جانب المساهمة في علاجه وإعطائه معاشا استثنائيا.

وكان الفنان عمرو محمد علي قد كشف سابقا أنه مصاب بالتصلب المتعدد منذ عام 2006، وذلك أثر على حركته بشكل كبير، وقال: مرض التصلب المتعدد صعب جدًا ومُكلف وكنت قاعد مكاني مش بتحرك على مدار 17 سنة لأن العلاج اللي باخده غير كافي ونفسي حد يهتم بعلاجي، أنا عايز أطمن الناس، وأطلب من النقابة الاهتمام بي وبعلاجي، وأتمنى شفائي وعودتي للجمهور، فهو مرض صعب؛ لأنه التهاب في الأعصاب، وهو ما أبعدني عن الشاشة لسنوات طويلة.

المصدر: القاهرة 24