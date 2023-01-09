مصر.. عائلة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ترفض زيارة زوجته لقبره

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، والذي رحل عن عالمنا في 9 يناير العام الماضي، متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا، عن عمر يناهز 59 عاما.

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وقالت سحر أحمد أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إنها تقيم الذكرى السنوية له في المنزل بصحبة ابنتها للدعاء وقراءة آيات الذكر الحكيم على روح زوجها الراحل.

وأضافت أرملة الإبراشي، في تصريح لـ القاهرة 24، أن أهل زوجها رفضوا فتح مقبرته والسماح لها بالذهاب لقراءة الفاتحة والقرآن الكريم له في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، قائلة: بيقولوا ده بدعة وحرام ومخالف للسنة النبوية.

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، توفي عن عمر ناهز الـ 59 عامًا، بسبب إصابته بـ مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وحرص عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، على نعي الإعلامي الراحل أبرزهم: الإعلامي محمود سعد، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي أحمد موسى، الفنان محمد هنيدي، الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، والفنان وائل جسار.

المصدر: القاهرة 24