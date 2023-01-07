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"آيات الله تتوالى نذرها"..مفتي عمان يعلق على الطقس في الولايات المتحدة

مجتمع

AP
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على حسابه في "تويتر"، تحدث مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، عن الأحوال المناخية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها "آيات الله تتوالى نذرها".

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وقال أحمد بن حمد الخليلي في "تويتر": "لا تزال آيات الله تعالى تتوالى نذرها وتتواصل عبرها فيما حدث من الأحوال المناخية المزعجة في ولايات شتى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل رقت القلوب القاسية أو تراجعت النفوس الغارقة في ضلالها وعماها؟!"

وأضاف مفتي عمان: "فإلى متى هذا التصامم والتعامي عن بوارق الإنذار وقوارع العبر؟"

وشهدت ولايات عدة في الولايات المتحدة عاصفة شتوية قوية تسببت في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حيث تساقطت الثلوج بشكل كثيف في معظم أنحاء الولايات المتحدة نهاية ديسمبر الماضي، كما تسببت العاصفة في انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وأسفرت عن عشرات الوفيات.

المصدر: RT

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