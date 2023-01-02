الولايات المتحدة.. الأرصاد الجوية تحذر من عواصف ثلجية جديدة

حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية من عواصف ثلجية شديدة وأعاصير في البلاد مجددا في الأيام المقبلة.

وقالت الخدمة في رسالة نشرت على تويتر، يوم الاثنين، إنه من المحتمل حدوث عواصف وأعاصير شديدة ورياح قوية، على طول منطقة أركنساس ولويزيانا وتكساس وجنوب وسط الجنوب.

وأضافت:"هناك موجة من تساقط الثلوج والأمطار في السهول الوسطى والغرب الأوسط الأعلى. وسيستمر تساقط الثلوج بكثافة في منطقة فور كورنرز وولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو ويوتا".

وتعرضت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، لسوء الأحوال الجوية على شكل موجة برد وهبوب رياح قوية وتساقط ثلوج.

وانخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في العديد من الولايات.

وأثرت التحذيرات الشديدة من الطقس، على ما يقدر بنحو 175 مليون أمريكي في الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد.

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المصدر: تاس