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الجزائر.. مصرع 8 أشخاص في "مجزرة" مرورية

مجتمع

الجزائر.. مصرع 8 أشخاص في
AP
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شهدت ولاية باتنة الجزائرية مساء اليوم الجمعة فاجعة مروعة، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم في حادث مرور أليم ببلدية بيطام في دائرة بريكة.

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وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة 19:24  بالتوقيت المحلي، على مستوى الطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية.

وأشارت مصالح الحماية المدنية إلى أن الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة ذات مقطورة، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص بعين المكان في حصيلة أولية.

المصدر: "النهار"

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