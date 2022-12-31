الجزائر.. ضبط تاجر مخدرات كان يخزنها وينقلها بطريقة "تلفزيونية"

أفاد بيان لأمن ولاية الجزائر، بأن الشرطة بالعاصمة تمكنت من الإطاحة بمشبوه اتخذ تلفازا مسطحا لتخزين المؤثرات العقلية وترويجها.

وأوضح بيان لأمن ولاية الجزائر أن فرقة قمع الاجرام، تمكنت من معالجة قضية الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية بعد ورود معلومة، مفادها قيام شخص بنقلها من إحدى الولايات الشرقية للبلاد .

وأضاف البيان أنه، تم إخطار النيابة المختصة إقليميا، وبعد وضع خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه تمكنت الفرقة من توقيفه في حالة تلبس .

وأفاد البيان أن العملية أسفرت على ضبط وحجز 8880 قرص مؤثر عقلي كان بعضها مخزن داخل التلفاز المسطح، وحجز11 مليون سنتيم جزائري تعد من عائدات الترويج وتلفاز مسطح .

كما تم حجز مركبة سياحية كانت تستعمل في نقل السموم.

وسيتم تقديم المشتبه للنيابة المختصة اقليميا، عن قضية تبييض الأموال، المتاجرة في المؤثر مع العرض على الغير النقل باستحضار مركبة.

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المصدر: الشروق الجزائرية