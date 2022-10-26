الجزائر.. القبض على 46 تاجر مخدرات بعضهم يهربها من المغرب

قالت وسائل إعلام جزائرية يوم الأربعاء، إن مفارز للجيش بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، أوقفت 46 تاجر مخدرات.

وأضافت وسائل الإعلام أن القوات أحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 5 قناطير و58 كيلوغراما من الكيف المعالج، كما ضبطت 102308 قرصا مهلوسا.

وفي سياق آخر، أشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أن الجيش أوقف 79 شخصا وضبط 39 مركبة و107 مولدات كهربائية و71 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن، وذلك بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وإيليزي.

كما حجزت 23.5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية