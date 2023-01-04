حتى التاسعة مساء.. مقترح مصري لتمديد اليوم الدراسي

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على مقترح أعدته لجنة التعليم بمجلس الشيوخ المصري لتقليل الكثافة الطلابية ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تمديد اليوم الدراسي حتى التاسعة مساء.

واعتبر الكاتب الصحفي سامح المصري أن التعليم هو الذي أن يطور الشعوب، وعلى ذلك أي مناقشة لتحسين جودته يجب أن تضيف للعملية التعليمية، وألا يكون الموضوع مجرد مقترح أو استعراض أمام مجلس الشيوخ، وأضاف المصري أن المقترح المقدم من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي يحتاج إلى بحث ودراسة أكثر خاصة أن هذا المقترح موجه لشريحة الطلاب الدارسين في المدارس المكفولة من قبل الدولة، متسائلا: "إزاي الطالب حيرجع بيته بعد 9 مساء، ويبدأ تاني يوم من 8 الصبح، حيكون عبء على أولياء الأمور".

وأضافت الناشطة المجتمعية رحاب سمير أن الطالب لا يتعلم فقط من الكتب، والمفروض أن يمارس مهارات أخرى اجتماعية وحياتية، معتبرة أن الاقتراح لم يراع العنصر البشري من ناحية المعلمين، ولا احتياجات الطفل السيكولوجية والنفسية عندما يتواجد في المدرسة لأكثر من 12 ساعة يوميا، وتابعت أن المقترح ولو هدفه التقليل من كثافة الطلاب، لم يأخذ وقته من التخطيط ومراعاة نظم التعليم وسلوك الطفل.

وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات في مجلس الشيوخ أعدت ورقة عمل بحثية بشأن العمل علي استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية، ومن أبرز اقتراحات اللجنة، أن تكون الفترة الدراسية خلال اليوم الدراسي على 3 فترات، بحيث يكون الطالب أو التلميذ طوال اليوم بالمدرسة، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والحد من الكثافة الطلابية العالية.

المصدر: RT