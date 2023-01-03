أول تعليق في مصر بعد أنباء القبض على شيرين وحسام حبيب بسبب فضل شاكر

كشف المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر محمد عبد الله، حقيقة الأخبار المنتشرة حول القبض على الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في لبنان.

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وأوضح أن الأنباء المنتشرة حول القبض على شيرين وحسام حبيب بسبب زيارتهما للمطرب فضل شاكر بلبنان غير صحيحة، والأمر إذا حدث سوف تكون النقابة أول المطلعين.

وقال عبد الله: "القبض على شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في لبنان غير صحيح، هذا الامر انتشر بعد زيارتهما للمطرب اللبناني فضل شاكر، بسبب انه مطلوب في عدد من القضايا، شيرين وحسام كويسين وكل الكلام عاري من الصحة".

وعن القبض على حسام وشيرين، أضاف: "لا غير صحيح لان اذا تم القبض على حسام وشيرين سوف يتم ابلاغ السلطات المصرية، ومن هنا يتم ابلاغ النقابة بامر القبض، وليس معنى أن فضل شاكر مطلوب في قضايا، ويتم زيارته من اصدقائه شيرين وحسام هيتم القبض عليهم بسبب عشاء جماعي أو سهرة أو أي امر آخر. النقابة بتتواصل حاليا مع شيرين وحسام عشان نطمئن عليهم، وهذه الشائعات دائما موجودة، ويجب أن لا ننخرط خلف صناع تلك الشائعات".

المصدر: المصري اليوم