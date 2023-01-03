استدعاء عاجل لشيرين وحسام حبيب للتحقيق في لبنان بسبب فضل شاكر

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى، تفاصيل استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب للتحقيق، بعد زيارة الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة بلبنان.

إقرأ المزيد

وكتبت هنادي عيسى على حسابها الشخصي بـ فيس بوك: استدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته في مخيم عين الحلوة.

واستكملت هنادي عيسى: جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

وسبق، وزارت الفنانة شيرين عبد الوهاب المخيم الذي يعيش به الفنان فضل شاكر، وجمعتهما جلسة شيقة وظهرا معا وهما يقدمان أغنيتهما الشهيرة كل عام وأنت حبيبي بعد 19 عامًا من طرحها، وانتهت الجلسة بالتنسيق لطرح فيديو جديد يجمعهما الفترة المقبلة.

المصدر: القاهرة 24