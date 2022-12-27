أول رد من نقابة المهن الموسيقية على رقص شيرين بشكل هستيري

أثارت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في ملهى ليلي بلبنان وهي ترقص بشكل هستيري رفقة زوجها حسام حبيب.

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وقال محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة : "عرفنا إن شيرين عبد الوهاب رقصت بشكل هستيري في أحد الملاهي الليلية، ولكن احنا زينا زي الجمهور منقدرش ناخد قرار بالإيقاف أو التحويل للتحقيق؛ لأن المحامي بتاعها هيقول إنها مكنتش على مسرح بتؤدي فقرة غنائية، ودا سلوكها الشخصي، النقابة متقدرش تعاقبها عليه".

وواصل محمد عبد الله: "لو شيرين عبد الوهاب كانت على مسرح وبتمارس مهنة الموسيقى والغناء وتابعة للنقابة وعملت هذا السلوك، هنا كنا هناخد قرار بالمنع، إنما احنا مش أوصياء على شيرين، وفي النهاية عقاب الجمهور بيكون أقسى من أي قرار نقابة، ولما الجمهور بينقد، المطرب بيزعل جدًا، على عكس قرار النقابة فترة وهينتهي والحياة ستعود كما كانت".

ومن ناحية أخرى، تصدرت شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي ترقص بشكل هيستيري على أغنيتها الشهيرة آه يا ليل، في أحد ملاهي بيروت بحضور ابنتها وزوجها، وتعرضت لهجوم لاذع من الجمهور الذي زعم عدم اتزانها، كما سبق وتعرضت للعديد من الانتقادات بعدما أعلنت عن حفلها للكويت المقرر إقامته يوم 12 يناير المقبل، وذلك بسبب عودتها لـ حسام حبيب بعد خلافات دامت لفترة طويلة.

المصدر: القاهرة 24