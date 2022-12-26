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في أحد مطاعم لبنان.. وصلة رقص مثيرة للجدل لشيرين صحبة حسام حبيب (فيديو)

الثقافة والفن

في أحد مطاعم لبنان.. وصلة رقص مثيرة للجدل لشيرين صحبة حسام حبيب (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها في أحد المطاعم بلبنان.

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وظهرت شيرين في الفيديو وهي ترقص بشكل عفوي على نغمات أغنيتها آه يا ليل، في أحد مطاعم بيروت، بينما كانت تجلس إلى جانب حبيب وتداعبه بسعادة بحضور بعض الأصدقاء.

وتعرضت النجمة المصرية لانتقادات لاذعة من الجمهور فور ترويجها لأحدث حفلاتها في الكويت المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل، بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها وشقيقها ودخولها المستشفى.

المصدر: RT

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