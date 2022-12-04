مصر.. الأمن يستدعي الفنانة شيرين عبد الوهاب

استدعت جهات التحقيق المصرية الفنانة شيرين عبد الوهاب، للاستماع إلى أقوالها في التنازل عن بلاغها ضد زوجها الفنان حسام حبيب.

وجاء الاستدعاء بعد اتهامها حسام حبيب بالتعدي والتهجم عليها داخل مسكنها الخاص بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، عقب خلاف وقع بينهما، الأمر الذي دفع شيرين للاتصال بشرطة النجدة لحمايتها هى وبناتها من حسام.

ويفيد البلاغ باستنجاد الفنانة شيرين عبد الوهاب بالنجدة لحمايتها من حسام حبيب، وأخذ إجراء ضده بعدم التعرض لها هي وبناتها، وعلى الفور تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد، بتفاصيل البلاغ.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد كلفت المحامي الخاص بها ياسر قنطوش، بالتنازل عن القضايا ضد حسام حبيب بشكل رسمي في البلاغين المقدمين يخصان الاستيلاء على السيارة وبعض وقائع استخدام العنف ضدها.

وشهدت الأيام الأخيرة عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية، وذلك رغم الأزمات الكبيرة التي حدثت بين الثنائي خلال الفترة الماضية، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى، وأثار أمر رجوعهما جدلا واسعا بين محبي الفنانة.

المصدر: القاهرة 24