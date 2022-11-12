هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب من إعلامية كويتية.. وداعية إسلامي يوجه رسالة بعد عودتها لحسام حبيب

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجوما على الفنانة شيرين عبد الوهاب مطالبة الجمهور بمقاطعة حفلاتها وأعمالها، وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن عودتها لزوجها السابق حسام حبيب.

#شيرين

تعود رسمياالى حسام حبيب مبروك عليكي ليس الزواج لامبروك عليكي خسارةامك وشقيقك و بناتك وجمهورك و الاعلام رساله لكل جمهورهاو الناس اللي وقفوامعاهاعاماكاملا قاطعوهاو قاطعوا حفلاتها فانحن لاندعم مدمنين ولا مضطربين نفسياولانمول فنانين وندفع تذاكر حفلات ل فنان مدمن وعدوا نفسه pic.twitter.com/YJPUaaJyno — مي العيدان (@mayal3eidan) November 11, 2022

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وعلقت مي العيدان في تغريدة عبر صفحتها الشخصية على "تويتر"، على عودة شيرين عبد الوهاب لـحسام حبيب قائلة: "شيرين عبد الوهاب تعود رسميا إلى حسام حبيب مبروك عليكي ليس الزواج لا مبروك عليكي خسارة امك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام".

وأضافت مي العيدان: "رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا قاطعوها وقاطعوا حفلاتها فنحن لاندعم مدمنين"، مردفة لا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن وعدو نفسه.

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن عقد زواجهما صحيح؛ لأنه عقد جديد بمهر ورضا وقبول وشاهدي عدل، خصوصا أنه عقد موثق عند مأذون لا يشوبه شائبة، وكونها عادت لمطلقها فهو أولى بها وهو أحق بذلك، مضيفا: إن أرادا إصلاحا، قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.

وأضاف الداعية الإسلامي: حياة الإنسان الشخصية ملك له ولا يجوز التدخل فيها إلا بإذنه، مصداقا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه.

وتابع: كثير من الناس في هذا الزمان أصبحت تتدخل فيما لا يعنيها، وأصبحت السوشيال ميديا مرتعا لصناعة أبطال وقدوة من ورق كما أنها كانت سببا في فرقة الناس وانتشار القيل والقال وكثرة السؤال، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، عن ذلك فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.

ووجه الداعية الإسلامي نصيحة لحسام حبيب وشيرين، قائلا: أغلقوا حياتكما الشخصية ولا تفتحوها على الملأ، فالناس لا تترك أحدا يعيش في حاله.

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو عقد قران شيرين عبد الوهاب على حسام حبيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، فيديو لعقد قران الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، بعد خروجها من المستشفى.

وظهر في فيديو عقد قران شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، المأذون الشرعي وهو يسدي إليهما نصائح دينية من القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، وكيفية تحصين الزواج من المشكلات والخلافات.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عودتها قائلة: "الخبر السعيد اللي هزفه للناس عندي هو إني تم بمشيئة رب العالمين عقد قراني على حسام حبيب"، مضيفة عايزة أقول للناس ادعوا لي علشان أنا ما أقدرش أعيش من غير دعواتكم، عقدنا القران الساعة 9 بالليل امبارح بحضور أقرب المقربين ليَّ".

المصدر: وسائل إعلام مصرية