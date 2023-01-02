هل جيهان العراقية السبب؟.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول وفاة زوجة الشيخ عبد الله رشدي في مصر

كشف مصدر مقرب من الشيخ عبد الله رشدي، الداعية الإسلامي، تفاصيل جديدة حول وفاة زوجته واتهامه لمستشفى شهير بالتسبب في وفاتها نتيجة الإهمال الطبي.

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وكشف مصدر مقرب من عبد الله رشدي، بعض التفاصيل الخاصة بحالة زوجته وما طلبته المستشفى، قائلا: زوجته على الأجهزة من خمسة أشهر، وأمس طلبت المستشفى من الشيخ عبد الله رشدي مبلغًا خياليًا كتكاليف الفترة الماضية، حيث طلبوا منها ما يقرب من المليون جنيه.

وواصل المصدر: الشيخ عبد الله رشدي طلب من المستشفى تقريرًا طبيًّا بالحالة لكنهم رفضوا أن يعطوه، مشيرًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد المستشفى.

وأكد المصدر، أن ما تداوله البعض بشأن وقوع خلافات بين عبد الله رشدي وزوجته على خلفية اتهام سيدة عراقية تدعى جيهان، له بهتك عرضها وخداعها بزعم الزواج منها، عار تمام من الصحة ولا يعدو كونه شائعات، مشيرا إلى أن علاقتهما كانت جيدة ولم يكن هناك شيء بينهما.

على جانب آخر، اتهم الداعية الإسلامية عبد الله رشدي مستشفى نسائم بالتجمع الخامس بواقعة إهمال طبي تسبب في وفاة زوجته، بحسب بلاغ تقدم به لأجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس.

وأفاد البلاغ الذي تقدم به الداعية الإسلامية عبد الله رشدي، بأن مستشفى نسائم بالتجمع الخامس تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته، البالغة من العمر 35 عاما، في حالة حرجة وتوقف قلبها، مشيرا إلى أنه تم وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات.

المصدر: القاهرة 24