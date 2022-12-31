هروبا من الأزمات.. أول تعليق رسمي مصري على استقالة 4600 طبيب في 2022

علّل عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين الدكتور أحمد حسين، زيادة الاستقالات بين الأطباء، بالعراقيل والأزمات التي يواجهها الأطباء، وتضطرهم للبحث عن العمل خارج البلاد.

واتفق مع هذا الرأي أيضا، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الذي أكد بدوره على السعي الدؤوب لتحسين أوضاع الأطباء التدريبية والمادية للحد من هجرتهم للعمل داخل مصر.

وتعليقا على الإحصائية التى حصلت عليها صحيفة "الأسبوع" المصرية وبيّنت استقالة 4600 طبيب، أكد حسين مجددا أن النقابة العامة للأطباء تقدمت بطلب منذ عدة شهور بعقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ويضم الجهات والوزارات المعنية المختلفة، كالصحة والمالية والتنمية المحلية والداخلية والبيئة وهيئة الحماية المدنية وحماية المستهلك.

وأضاف: "بالإضافة إلى نقابة الأطباء، وذلك للتنسيق ووضع حلول للمشكلات التي يواجهها الوسط الطبي مثل الاعتداءات المتكررة على المستشفيات ومشكلات التكليف وتراخيص المنشآت الطبية وغيرها."

المصدر RT