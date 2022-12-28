"أنا لم أنام".. اعتداء شيخ على طفل داخل مسجد يثير غضبا! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ وهو يعتدي بالضرب على طفل داخل مسجد قيل إنه في ليبيا.

وأظهر الفيديو الذي يبدو أن أحد الموجودين في المكان صوره سرا وسربه، شخصان يمسكان بطفل بينما كان معلمه يضربه بالعصا بقسوة أسفل قدميه، وسط تعالي صرخات الطفل من شدة الألم.

وأثار الفيديو غضبا واسعا، حيث طالب نشطاء بالقبض على المعلم الذي فورا ومحاسبته، مستنكرين طريقة العقاب التي واجهها الطفل على ما يبدو بسبب نومه داخل الفصل، حيث يسمع في الفيديو الطفل يصرخ مرددا عبارة "أنا لم أنام".

المصدر: RT