سيول هائلة تضرب سلطنة عمان واحتجاز مركبات وسط تحذيرات من السلطات (فيديوهات)

وسط الأجواء الشتوية التي تضرب دول الخليج العربي، انتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق تعرض مناطق واسعة من سلطنة عمان لسيول جارفة.

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و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر غرق الكثير من المناطق بمياه الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول، حيث وثق أحد المقاطع سيولا جارفة ضربت سوق ولاية مطرح في محافظة مسقط.

سوق ولاية #مطرح بمحافظة #مسقط

اللهم لك الحمد والشكر

متداول

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 م

# pic.twitter.com/BUubCYs13U — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 27, 2022

وأظهر مقطع فيديو آخر سيولا جارفة ضربت قرية سداب في العاصمة مسقط، كما تمت ملاحظة ارتفاع كبير لمنسوب المياه في منطقة الحمرية، في مسقط، بالإضافة إلى غرق منطقة الوادي الكبير بمياه السيول.

وتعرضت الكثير من المناطق بولاية السيب لهطول أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول، فيما شهدت مناطق الخوير والقرم والسبب والمعبيلة، هطولا غزيرا للأمطار

🚩ولاية السيب تسجل حتى الآن 75 ملم من محطة خاصة، والأمطار مستمرة ولله الحمد.. pic.twitter.com/xxbBHgKpiY — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 27, 2022

هذا وتسببت الأمطار في إغلاق حركة سير المركبات أسفل جسر الخوير "الإشارات الضوئية"، وأسفل جسر القرم.

#الحركة_المرورية الآن:



الأمطار: إغلاق حركة سير المركبات أسفل جسر الخوير "الإشارات الضوئية"، وأسفل جسر القرم.



هطول أمطار غزيرة على:

"الخوير، القرم، السبب، المعبيلة".



تجمع مياه على مضمار أو دوار "الزلفى" بالسيب. pic.twitter.com/sGi0ROSL54 — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 27, 2022

من جهتها، أوضحت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية، داعية الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار.

تتعامل فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية ، وتدعو الهيئة الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر ،واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) December 27, 2022

المصدر: RT