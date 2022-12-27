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سيول هائلة تضرب سلطنة عمان واحتجاز مركبات وسط تحذيرات من السلطات (فيديوهات)

مجتمع

سيول هائلة تضرب سلطنة عمان واحتجاز مركبات وسط تحذيرات من السلطات (فيديوهات)
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وسط الأجواء الشتوية التي تضرب دول الخليج العربي، انتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق تعرض مناطق واسعة من سلطنة عمان لسيول جارفة.

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و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر غرق الكثير من المناطق بمياه الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول، حيث وثق أحد المقاطع سيولا جارفة ضربت سوق ولاية مطرح في محافظة مسقط.

وأظهر مقطع فيديو آخر سيولا جارفة ضربت قرية سداب في العاصمة مسقط، كما تمت ملاحظة ارتفاع كبير لمنسوب المياه في منطقة الحمرية، في مسقط، بالإضافة إلى غرق منطقة الوادي الكبير بمياه السيول.

وتعرضت الكثير من المناطق بولاية السيب لهطول أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول، فيما شهدت مناطق الخوير والقرم والسبب والمعبيلة، هطولا غزيرا للأمطار

هذا وتسببت الأمطار في إغلاق حركة سير المركبات أسفل جسر الخوير "الإشارات الضوئية"، وأسفل جسر القرم.

من جهتها، أوضحت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، أن فرق الإنقاذ تعاملت مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية، داعية الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار.

المصدر: RT

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