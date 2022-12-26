مشاهد "مخيفة" من السيول في الأردن وإجلاء مئات السياح من البترا (فيديوهات)

شهدت منطقة البترا جنوبي الأردن صباح اليوم الإثنين، سيولا جارفة عقب تساقط الأمطار، ما أدى إلى إجلاء مئات السياح.

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وأظهر مقطع فيديو تشكل السيول نتيجة تدفق المياه إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت جنوب المملكة.

كما أظهر وثق فيديو السيول تحاصر 24 مواطنا داخل حافلة في محافظة معان.

هذا وأغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الشركاء في مديرية الامن العام، طريق وادي عربة - أبو خشيبة - دلاغة السياحي، في محافظة العقبة، بشكل احترازي ومؤقت، نتيجة الهطول المطري الكثيف الذي يشهده الطريق.

وأكدت الوزارة أن كوادرها العاملة في الميدان باشرت باجراء اللازم لتصريف مياه الامطار، وسيتم إعادة فتح الطرق بعد تصريف المياه، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الظروف الجوية السائدة والتاني خلال القيادة على الطرق الخارجية.

من جهتها، أزضحت أمين عام وزارة الأشغال نادية مصالحة أنه تم التعامل مع الانجرافات التي رافقت السيول القوية، لافتة إلى أن السيول القوية ظهرت في ثلاث مناطق أدت إلى انجراف اكوام صخرية، ما أغلق الطريق الرئيسي.

وأشارت إلى أن الوزارة تعاملت مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق مثل الطريق الخدمي على طريق المطار مقابل جامعة الزيتونة، ونزول صافوط، مؤكدة ورود إشكاليات لغرفة العمليات في الوزراة بشأن انهيار بعض الصخور على جوانب الطرق مثل طريق وادي شعيب، حيث كانت الكتل الصخرية تتساقط.

وأوضحت أن الكوادر بدأت العمل بإزاحة الأكوام الصخرية لكن بحذر شديد في ظل بقاء السيول.

وتطرقت إلى أنه تم التعامل مع انقاذ البترا، "حيث انقذنا الكثير من السياح.. وساعدنا بلدية القويرة وايل".

المصدر: "خبرني"