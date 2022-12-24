بوساطة أمير سعودي.. قبيلة تتنازل عن دم عن قاتل ابنهم (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت في السعودية لحظة مفاوضات أهل الدم مهل الشيباني مع قبيلة قاتل ابنهم قبل قبولهم التنازل عنه مقابل 28 مليون ريال بعد شفاعة الأمير فهد بن عبد الله آل سعود.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو جديدة لحظة مفاوضات أهل الدم مهل الشيباني مع قبيلة قاتل ابنهم قبل قبولهم التنازل عنه مقابل 28 مليون ريال بعد شفاعة الأمير فهد بن عبدالله آل سعود بجاهية قبيلة السهول في مجلس الشيخ طلال بن فيحان بن فهيد اليوم السبت.



وفي الفيديو، قال أحد أولياء الدم: "رجال مثبتينه ورجال طال عمرك نطالب فيه وأنتم تعلمون حكم الشرع لو كلكم تتفقون على قتل مسلم تقتلون صح؟

في حين رد الأمير فهد بن عبد الله بالقول: "صح".

ليضيف ولي الدم: "ولا نبغى غير حكم الله ورسوله"، حيث رد الأمير قائلا: "أنا ما أنكرت هذا..أنا قلت لك من الأول حنا جايين نعين ونعاون على الخير وحكم الله فوق الجميع، فوق الكبير والصغير والأمير والوزير والنظير والعادي كلهم في حكم الله واحد ".



وتابع: "ولا جينا ننكر حكم الله ولا ننكر حقكم في ولدكم لكن حنا جايينكم ونسألكم بعد الله في إنكم تلبون طلبنا والمواقف والدنيا دوارة لكم وعليكم".



وفي مقطع فيديو آخر، أعلن الأمير فهد قبول أهل الدم لمبلغ التنازل "الدية"، فيما قام أهل القاتل بالتصفيق والهتاف قائلين "بيض الله وجهك" فرحاً بحرية ابنهم وانتهاء الخصومة بين القبيلتين.

المصدر: RT