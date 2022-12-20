حملة في مصر ضد الفنان المغربي سعد لمجرد

يواجه الفنان المغربي سعد لمجرد حملات لمنعه من إحياء حفل في مصر للمرة الثالثة وذلك علي خلفية أزمته الشهيرة والاتهامات التي وجهت له في قضايا اغتصاب.

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وعلي الرغم من عدم ترويج سعد لمجرد للحفل المقرر إقامته في شرم الشيخ ضمن احتفالات رأس السنة إلا أن الصفحات المعنية بحقوق المرأة والفتيات في مصر بدأت حملتها من أجل إلغاء الحفل.

وبدأت الحملات من صفحة Speak up والتي قادت من قبل حملة لمنع إذاعة حلقة برنامج سعد لمجرد، منتقدة محاولة سعد لمجرد إحياء حفل في مصر.

ونشرت الصفحة منشورا جاء فيه: "واضح أن سعد لمجرد مصمم يحاول يدخل مصر بأي طريقة، حتي لو هيروح يغني في حفلة علي الضيق في nightclub في شرم الشيخ من غير ما يعمل دعاية عنها أو يعلن عنها بنفسه عشان ما تتكنسلش!وده طبعا بسبب أن في مصر الحفلة بتاعته اتلغت في 2020، وكذلك الحلقة بتاعته اتمنعت من العرض في 2021، وحتي لما طلع في إنترفيو يتكلم عن أنه مستعد يروح حفلات في مصر لو الناس عايزاه، الناس اعترضت في الكومنتات واتمسح الانترڤيو".

وواصلت الحملة هجومها علي سعد لمجرد مؤكدين أن مكان إقامة الحفل يحاول مسح تعليقات الجمهور الرافض لإقامة الحفل، قائلة: "امبارح Taj Mahal Sharm اعلنوا عن حفلة لـ سعد لمجرد (المتهم في قضايا اغتصاب وعنـف جنسي) يوم 29 ديسمبر ومن ساعتها بيمسحوا كومنتات الناس اللي بتعترض كعادة أي حد بيحاول يستضيف سعد".

وتابع المنشور: "وبعدها كالعادة برضه قفلوا الكومنتات لما لقوا العدد كبير! لو الرسالة ما كانتش وصلت الـ3 مرات اللي فاتوا:فـ إحنا مش عايزين نستضيف متهم بقضايا اغتصـاب بالجملة في بلدنا، ومش قابلين أن النماذج دي يتعملها حفلات عندنا ويتعمل منهم أبطال كأن التعـدي علي الستـات واغتصابهم شيء عادي وملوش عواقب".

وكان سعد لمجرد واجه نفس الحملات في عام 2020 بعد الإعلان عن حفل له في مسرح Cairo Show وهو ما دفع الإدارة إلي إلغاء الحفل، وتجدد الأمر في أكتوبر 2021 بعد عرض برومو حلقة له في برنامج سهرانين إلا أنه بعد تلك الحملات تم حذف الإعلان بشكل مفاجئ من منصات القناة، وبرنامج “سهرانين” علي مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن تلك الحملات الرافضة لوجود سعد لمجرد في مصر جاءت بعد اتهامات له عام 2016، بدعوي قضائية بتهمة الاغتصاب في فرنسا وعادت القضية للواجهة مرة أخرى، في مارس عام 2021، عندما قررت محكمة الاستئناف الفرنسية، إعادة الملف مجددا إلي محكمة الجنايات، وإلي الآن لم يتم إدانة سعد لمجرد بشكل رسمي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية