حملة لمنع سعد لمجرد من الغناء في بغداد على خلفية قضايا اغتصاب

دشن عدد من الناشطين العراقيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض إقامة حفل الفنان المغربي، سعد لمجرد، الغنائي المقرر إقامته ببغداد في يونيو إثر اتهامات يواجهها تتعلق بالاغتصاب.

وعبر هاشتاغ "حفل سعد لمجرد مرفوض" تداول العراقيون تغريدات تعترض على قدوم الفنان المغربي إلى بغداد و إحيائه الحفل في ظل الاتهامات التي يواجهها الأخير.

كما اعتبرت عدد من الصفحات الداعمة لحقوق المرأة أن إقامة حفل المجرد في بغداد، هو محاولة منه "لتلميع لصورته، نظرا لاتهامه بقضايا تحرش واغتصاب عدة، ولم تصدر فيها الأحكام حتى الآن".

بسبب الاتهام في ٤ قضايا اعْتصـاب، كتير من الجمهور العراقي والنسويـات هناك بدأوا هاشتاج ضد حفلة سعد لمجـرد في العراق مع بداية الإعلان عنها ❤👏#حفل_سعد_لمجرد_مرفوض#العراق_يطرد_سعد_المجرد#مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصرpic.twitter.com/faZX3QyinR — Speak Up (@SpeakUp_00) May 24, 2022

يا أخي لا أحد يريدك إفهم خليك في بلدك في المغرب أو الإمارات و الدين يقولون أخد براءة لو أخد براءة هو بنفسه سينزلها على بوست أنستجرام هو لا يزال متابع في فرنسا وقضيته لم تنتهي بعد و ليست المرة الأولى التي يفعلها فعلها في أمريكا و لم يكن مشهور أصلا🙂 #حفل_سعد_لمجرد_مرفوض — olivier (@olivier0752312) May 25, 2022

وجود سعد لمجرد عار ع بغداد#حفل_سعد_لمجرد_مرفوض — Eelaf (@Eelaf99) May 25, 2022

للتذكير إليسا غنت مع مغتصب ومتهم بأربع جرائم اغتصاب لتحسين صورته ولأعطائه قبول اجتماعي امام المجتمع وماراح يكون تعاون إليسا اخر طريق يسلكه لمجرد حتى ينسي المجتمع العربي افعاله وحفلته بالعراق هذه احدى الخطوات#حفل_سعد_لمجرد_مرفوض#السندباد_تدعم_المغتصبين — Abrar Wadi (@abrarwadi97) May 25, 2022

ترا واضح من كلمة لمجرد اغلبهم مغاربة مستحيل عراقين كلهم احنا هاشتاكنا بي ال مجرد 😂😂 اغبياء يضحكون على نفسهم ان شاء الله نكدر نلغي الحفلة وحتلو اذا صارت يكفي شرف المحاولة وعرف انو هو مرفوض #حفل_سعد_لمجرد_مرفوض — Duha Ahmed (@DuhaAhmeed98) May 25, 2022

وحفل المجرد الغنائي المقرر إقامته من قبل شركة "سندباد لاند" في بغداد بشهر يونيو المقبل، هو الأول له في العراق.

يذكر أن لمجرد متهم بـ4 قضايا تعنيف واغتصاب، ولم يصدر حكم نهائي في أي منها يثبت الاتهام على المغني المغربي.

المصدر: RT