بعد تمثيلها الجريمة.. اعترافات خطيرة لقاتلة والدتها في مصر

نشرت وسائل الإعلام المصرية جانبا من اعترافات المتهمة بقتل والدتها بعدما ضبطتها مع شاب داخل المنزل بمفردهما ببورسعيد، حيث بينت مشاركتها بشكل كبير في الجريمة.

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وجاءت اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق، أن "صديقها طلب منها السكين الذي أنهى به حياة أمها، فناولته إياه في يده، فضرب الأم به حتى فاضت روحها، وسقطت غارقة في الدماء".

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها ليست بكرا، قائلة: أنا مش آنسة.

وأشار مصدر مطلع إلى أن جهات التحقيق تأكدت من خلال التقارير صحة ما جاء على لسان المتهمة بقتل أمها بمشاركة عشيقها، من عدم بكارتها، وأنا ليست عذراء كما جاء في اعترافاتها.

وأوضح مصدر أن التقارير أثبت أن نورهان خ، قاتلة والدتها ببورسعيد ليست عذراء، مما يؤكد أنها كانت ترتكب الفاحشة وتمارس الزنا، وتم فض غشاء بكارتها.

وأقدمت فتاة مصرية على قتل والدتها في محافظة بورسعيد بمصر، بمساعدة صديقها داخل منزلها بحي الفيروز بمدينة بورفؤاد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد حصلت بعد وقوع الحادث بدقائق على قميص للجاني مخبأ أسفل مرتبة السرير وملطخا بالدماء، وعلمت أنه له، وتبين أن القتل جاء نتيجة ضبطهما داخل المنزل بمفردهما.

وقامت الابنة المتهمة بتمثيل الجريمة، وذلك في مسرح الحادث بالعمارة رقم 141 بحي الفيروز بمدينة بور فؤاد، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتواجد رجال الأمن، وممثلي جهة التحقيق، وذلك لاستكمال أركان القضية.