بعد سلسلة هاري وميغان على "نتفليكس".. شقيق الأميرة الراحلة ديانا يكسر الصمت بصورة على "إنستغرام"

كسر تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، الصمت بصورة على "إنستغرام"، بعد عرض الحلقات الأخيرة من سلسلة وثائقية عن الأمير هاري وزوجته ميغان على "نتفليكس".

وشارك تشارلز وهو إيرل سبنسر التاسع، الشقيق الأصغر للأميرة ديانا، صورة للملك تشارلز الأول الذي أثارت مشاجراته مع البرلمان حربا أهلية أدت إلى إعدامه في عام 1649.

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وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن تشارلز التزم الصمت منذ ادعاءات ابن أخيه الأمير هاري بشأن العائلة المالكة، لكنه انتقل إلى منصة "إنستغرام" ونشر تدوينة وصفها المتبعون بأنها "مناسبة جدا" في ضوء ما تم الكشف عنه مؤخرا.

ونشر شقيق ديانا وعم الأمير هاري، صورة تشارلز الأول معلقة في معرض الصور في Althorp House.

وقال أحد المعجبين معلقا على الصورة: "صورة شخصية وملك مناسبان للغاية للتفكير فيهما اليوم".

وكتب آخر: "قد تكون صامتا بشأن دراما "Netflix" ولكن بعد هذا المنشور عن الملك تشارلز السابق، قد يجرؤ المرء على القول إنك حكيم جدا في التزام الصمت ولكن دع التاريخ يتحدث نيابة عنك".

https://www.instagram.com/p/CmMO5tiozKN/?igshid=OTRmMjhlYjM=

وبدأت منصة "نتفليكس" يوم الخميس عرض سلسلة وثائقية عن الأمير هاري وزوجته ميغان، وسط جدل واسع في بريطانيا منذ الكشف عن إعلانها الترويجي. وسيتم عرض حلقة جديدة في 15 ديسمبرالجاري.

وأوضحت كاتبة السلسلة أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على 6 حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما (هاري وميغان) والصعوبات التي واجهاها".

ووعد القائمون على الفيلم بالكشف عن ملابسات قصة تخلي دوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما الملكية.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية