تحرك في مصر بعد وفاة طالبة على يد معلم داخل المدرسة

تقدمت نائبة بمجلس النواب المصري بسؤال إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن وفاة طفلة بعد أن تعدى معلمها عليها بالضرب المبرح.

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وقالت عضو مجلس النواب، خلال طلبها المعروض على رئيس مجلس الوزراء: "إن ما حدث اليوم كارثة، ويوم حزين على محافظة أسيوط، بل على مصر كلها، وواقعة خطيرة أصابت العملية التعليمية في مقتل وأحدثت شرخًا عميقا في العلاقة بين الطالب والمعلم، لن يلتئم إلا بمواجهة أخطائنا وعقاب كل من يتجاوز وبسياسات من شأنها إعادة الثقة فى العملية التعليمية".

وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم بالمجلس واستدعاء الدكتور رضا حجازي بنفسه للإجابة عن التساؤلات ومعرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمنع مثل هذه الكوارث، كما طالبت بإصدار تعليمات صارمة بمنع ضرب التلاميذ نهائيا طبقا للقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن لائحة الانضباط المدرسي، والتشديد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.

وطالبت النائبة كذلك بفتح تحقيق موسع في مديرية التعليم بأسيوط ومدرسة عبد الله النديم الابتدائية، لمعرفة موقف وسلوكيات المدرسين ومدى التزامهم باللوائح والقرارات.

وفي ذات السياق، استمعت النيابة العامة بعد تلقيها بلاغا بوفاة المجني عليها طفلة أسيوط على يد مدرسها بالمدرسة، لأقوال أحد عشر طفلا من زملائها بالفصل الدراسي، ووقفت من حاصل أقوالهم على تعدي المتهم على بعض منهم وأطفال آخرين من الطلاب بالضرب على أيديهم بعصا.

أضاف الأطفال أمام جهات التحقيق أنه حال إقدام المدرس على ضرب الطفلة المتوفاة على يديها رفضت تقديمها، فضربها بمواضع متفرقة من جسدها فارتعدت خوفًا حتى تمكن من ضربها على يديها، فخارت قواها وسقطت أرضا، واصطدم رأسها بمقعدٍ وأغشي عليها، فحاول المتهم إفاقتها حتى نُقلت للمستشفى وتوفيت.

المصدر: القاهرة 24