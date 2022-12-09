تفاصيل جديدة بشأن واقعة ضحية "لعبة الموت" في مصر

أعلنت إدارة مدرسة أبناء النيل الدولية بالعبور في مصر أن الحادث الأليم الذي وقع ببطل الجمهورية الطالب أحمد خالد، حدث بعد نهاية اليوم الدراسي أمام أحد المولات التجارية وليس بالمدرسة.

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وقالت إدارة المدرسة في بيان لها، إن مجلس إدارة المدرسة وجميع العاملين بها يتمنون للطالب أحمد خالد الشفاء العاجل والعودة إلي المدرسة في أتم الصحة والعافية.

وأكدت إدارة المدرسة، أنه تم إلغاء جميع الفعاليات الخاصة بالمدرسة بما فيها حفل الكريسماس، حتى الاطمئنان على صحة الطالب.

وكانت لعبة جديدة على تطبيق "تيك توك" قد تسببت في تعرض الطالب أحمد خالد بمدرسة أولاد النيل الدولية بالعبور، صاحب الـ 13 عامًا، وبطل الجمهورية برياضة الجودو بنادي العبور، إلى إصابة بالغة في كسر بالفقرات.

وتتضمن تحديات اللعبة أن يقذف الطلاب زميلهم إلى أعلى ثم يتركوه فجأة ليسقط على الأرض، وتهدف اللعبة إلى قياس قوة تحمله، ألآمر الذي جعل الطالب أحمد خالد يصاب بكسور في النخاع الشوكي والعمود الفقري.

المصدر: أخبار اليوم