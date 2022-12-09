"نيولوك" الداعية الإماراتي وسيم يوسف يثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

أثارالمظهر الجديد للداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بدون لحية، وبشكل مختلف تماما عن هيئته المعتادة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرا يوثق أحدث ظهور لوسيم يوسف، الذي ظهر بشكل مختلف تماما عن هيئته المعتادة التي يطل بها على الجمهور، وبدا بدون لحية، وظهر بقصة شعر جديدة وبملابس كاجوال.

وفي مقطع الفيديو، ظهر وسيم يوسف لمدة قصيرة وهو يحاور أحد الأشخاص في موضوع غير مفهوم ويقول له:"دائما لا تعطي أي شخص أكبر من مستواه".

راحت اللحية يا وسيم يوسف 😀 pic.twitter.com/C0Cwxe3nqO — زيدان نجد (@Zidane__Najd) December 8, 2022

يمه ماعرفته الا من صوته https://t.co/4lNRNHIXSY — ْ (@Saral9_) December 8, 2022

المصدر: RT