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"نيولوك" الداعية الإماراتي وسيم يوسف يثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

RT
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 أثارالمظهر الجديد للداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر بدون لحية، وبشكل مختلف تماما عن هيئته المعتادة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرا يوثق أحدث ظهور لوسيم يوسف، الذي ظهر بشكل مختلف تماما عن هيئته المعتادة التي يطل بها على الجمهور، وبدا بدون لحية، وظهر بقصة شعر جديدة وبملابس كاجوال.

وفي مقطع الفيديو، ظهر  وسيم يوسف لمدة قصيرة وهو يحاور أحد الأشخاص في موضوع غير مفهوم ويقول له:"دائما لا تعطي أي شخص أكبر من مستواه".

المصدر: RT

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