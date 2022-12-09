آلة بيع في ولاية أوهايو يزعم أن لديها القدرة على إنقاذ الأرواح!

غالبا ما ترتبط بالوجبات الخفيفة والمشروبات، لكن آلات البيع المليئة بالأدوية التي تعمل على عكس الجرعات الزائدة لديها القدرة على إنقاذ الأرواح.

خلص تقييم أجراه أخصائي الصيدلة الإكلينيكية بجامعة سينسيناتي، دانيال أرندت، في وحدة الخدمة الذاتية الفردية التي تم إنشاؤها في سينسيناتي بولاية أوهايو، إلى أن مثل هذه الخدمات يمكن أن توسع الوصول إلى تدابير الحد من الضرر بشكل كبير.

وتقوم الآلة بتوزيع النالوكسون، والذي يمكن إعطاؤه كرذاذ أنفي أو كحقنة لمواجهة الآثار القاتلة المحتملة لجرعة زائدة من المواد الأفيونية.

وتشمل المواد الأخرى التي تم وضعها داخل آلة البيع، مجموعات الحقن بأمان أكبر، واختبارات الحمل وصناديق الضمادات.

وتقول سوزان باشماير، مديرة الوقاية في كاراكول، وهي منظمة خدمات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي شاركت في التجربة: "إن حجر الزاوية في الحد من الضرر هو مساعدة الأشخاص الذين يتعاطون الجرعات على البقاء بصحة جيدة قدر الإمكان. توفر آلات البيع وصولا سهلا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى مستلزمات إنقاذ الأرواح والوقاية من الأمراض حتى يشعر الناس بالقدرة على التحكم في صحتهم".

وتم وضع آلة البيع خارج موقع برنامج خدمة الحقن الشخصي الحالي (SSP) في فبراير 2021. ويتعين على المشاركين في البرنامج، الذي يهدف إلى مساعدة أولئك الذين يعانون من إدمان المخدرات، التسجيل للوصول إلى رمز للجهاز، والذي يكون ساري المفعول بعد ذلك لمدة 90 يوما. وبعد 90 يوما، يمكن للأشخاص التسجيل مرة أخرى.

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وأفاد الباحثون أن ما مجموعه 911 شخصا استخدموا آلة البيع منذ تركيبها، مع ما يقرب من 16% من أولئك الذين لم يستخدموا خدمات الحد من الضرر من قبل. وقامت الآلة بتوزيع 3360 جرعة من النالوكسون و10155 شريط اختبار فينتانيل (والتي يمكن أن تمنع الجرعات الزائدة عن طريق الكشف عن المواد الأفيونية الاصطناعية القوية في الأدوية الأخرى).

وتشير أحدث الأرقام من الفريق إلى أنه تم عكس 960 جرعة زائدة باستخدام مجموعات من الجهاز. وأكثر من ثلثي أولئك الذين أعادوا التسجيل في البرنامج أفادوا أيضا بالعثور على الفنتانيل في إمدادات الأدوية الخاصة بهم، ما أدى في كثير من الحالات إلى التخلص من الأدوية أو استخدام جرعة أقل.

ويُعتقد أن أكثر من 107000 شخص ماتوا بسبب جرعة زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة في عام 2021، ومعظم هؤلاء ماتوا بسبب المواد الأفيونية.

وتقول أرندت: "أعتقد أنه كان من المذهل حقا معرفة مقدار الاستخدام الذي حصلت عليه على الفور تقريبا مقارنة ببرامج خدمة الحقن الشخصية الأخرى. التعرف على عدد الأشخاص الذين كانوا يبحثون عن شيء كهذا أو يحتاجون إلى شيء كهذا كان مفاجئا حقا".

وبينما تم استخدام آلات بيع مماثلة في أجزاء أخرى من العالم وحققت نتائج إيجابية، فإن الولايات المتحدة تلحق بالركب. وبدأ عدد من المدن والمحافظات في تركيب آلات صرف النالوكسون في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن خبراء سلامة الأدوية يرغبون في رؤيتها مستخدمة على نطاق أوسع.

ولا تتمثل الفكرة في التمكين من تعاطي المخدرات أو التغاضي عنه، ولكن لمقابلة الأشخاص أينما كانوا وتقديم تدابير السلامة وغيرها من أشكال الدعم.

وعلى الرغم من أن الروتين القانوني منع الفريق من تضمين الجهاز الحقن المعقمة، إلا أن التجربة كان لها تأثير كبير حتى بدون ذلك. وتقول أرندت إنه يجب القيام بالمزيد من العمل.

نُشر البحث في مجلة جمعية الصيادلة الأمريكية.

المصدر: ساينس ألرت