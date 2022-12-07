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"لعنة الفراعنة" تقتل 4 أشخاص في مصر

مجتمع

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لقي 4 أشخاص مصرعهم، مساء الثلاثاء، تحت الرمال أثناء التنقيب عن الآثار، شمالي محافظة سوهاج في مصر، حيث جرى استخراج الجثث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا بمصرع 4 أشخاص في حفر للتنقيب عن الآثار بناحية قرية جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة.

وتبين من التحريات أنه أثناء حفر "توفيق. ك. م" 47 عاما و"عبدالله. س. ف" 23 عاما  بحثا عن الآثار بمنزل مشيد بالبلوك الأبيض ملك الأول انهار عليهما الحفر.

وتبين من المعاينة والتحريات وجود حفر دائري الشكل بعمق حوالي 15 مترا وبقطر حوالي 2.5 مترًا ينتهي بسرداب طوله حوالي 3 أمتار، ونظرا للطبيعة الجبلية والرملية للمنطقة انهار الحفر على المذكورين، وأثناء محاولة "كمال. م. ا" 45 عامًا، "طارق. ع. م" 32 عاما استخراج جثتي المذكورين من تحت الرمال انهار بهما الحفر.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج بالتنسيق مع الوحدة المحلية من استخراج الـ4 جثث من تحت الرمال.

المصدر: مصراوي

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