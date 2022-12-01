مصرع 10 أشخاص بطريقة مروعة في مصر

لقي 10 عمال زراعيين مصرعهم، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي السريع بعد اصطدامها بجرار زراعي في نطاق محافظة البحيرة في مصر.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، ما أسفر عن مصرع 10 عمال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، حيث تبين اصطدام جرار زراعى بسيارة محملة بالعمالة الزراعية، تسبب في انقلاب السيارة ويجري حاليا إزالة آثار الحادث، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي، ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضرا بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24 + RT