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مصر.. RT تكشف تفاصيل حول حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي كبير

أخبار العالم العربي

مصر.. RT تكشف تفاصيل حول حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي كبير
RT
الجاني
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حادث مروع شهده أشهر شوارع مصر في منطقة المعادي، حيث تعرض شاب صغير للدهس أمام المارة بعد أن دهسه شاب آخر.

مصر.. RT تكشف تفاصيل حول حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي كبيرالجاني
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وكشف أحد أصدقاء الشاب لـRT أن الشاب الذي تعرض للحادث في أول العشرينيات من عمره، وتعرض للدهس بسبب تهور شاب آخر كان يقود سيارته رفقة فتاة بطريقة هيستيرية على طريق عام غير مخصص للسرعات العالية.

مصر.. RT تكشف تفاصيل حول حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي كبيروالدة الشاب

ويدعى الشاب محمد ضياء وقتل تحت عجلات سيارة سائق متهور أثناء عبوره شارع الخمسين في زهراء المعادي، حيث أوضح أحد أصدقاء الشاب المصري أنه كان رفقة صديقه عندما قرر العبور للجهة المقابلة من الطريق لشراء بعض الأغراض، وفي لحظة عبوره الشارع ونزوله من الرصيف تصادف مرور السائق المتهور الذي تبين لاحقا أنه نجل دبلوماسي كبير ويبلغ من العمر 18 عاما، وقام بدهسه.

مصر.. RT تكشف تفاصيل حول حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي كبيرالمجني عليه

وتابع صديق الشاب: "أن الفتاة التي كانت برفقة الجاني اتصلت على الفور بالإسعاف في مشهد صادم أمام الجميع، ولكن توفي أثناء نقله للمستشفى، والنيابة صرحت بدفنه".

مصر.. RT تكشف تفاصيل حول حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي كبير

مصر.. RT تكشف تفاصيل حول حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي كبيرالفتاة رفقة الجاني

وأشار صديق الشاب إلى أن الجاني نجل دبلوماسي كبير في مصر، ووالدته تناشد المسؤولين في مصر ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة، ومحاسبة الجاني أشد حساب.

المصدر: RT

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