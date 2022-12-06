الأردن.. كشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل 26 عاما

تمكن فريق بحث أردني مكلف بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، من إنهاء التحقيق في قضية قتل تعود لعام 1996، بقيت ملابساتها مجهولة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام أن ثلاثينيا قتل عام 1996 بطلق ناري، وعثر على جثته في منطقة خالية من السكان شمال العاصمة عمان، ولم يتوصل البحث إلى هوية القاتل، ليبقى مجهولا وتبقى القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.

وأضاف أن أحد فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمشكلة لمتابعة ملفات كافة القضايا المجهولة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت قبل أسابيع فتح ملف تلك القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لحصر الاشتباه بأحد أشقاء المغدور والذي أُلقي القبض عليه.

وأشار الناطق إلى أنه "وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة أثناء شجار حصل بينه وبين شقيقه المغدور وأن طلقة خرجت من مسدس كان يحمله وأصابته، وتوفي على إثرها، وكان قد تركه في تلك المنطقة وغادر المكان وتخلص من سلاح الجريمة في حينه".

وأحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف القاتل بتهمة القتل العمد.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)