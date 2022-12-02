أردني يطلق زوجته بعد عملية تجميل فاشلة

ذكر رئيس الجمعية الأردنية لجراحة التجميل والترميم عمر الشوبكي، أن سيدة أردنية تطلقت من زوجها بعد عملية تجميل فاشلة.

وبين عمر الشوبكي عبر برنامج صوت المملكة، أن السيدة خضعت لعملية تجميل من قبل طبيب عام غير مختص وغير مؤهل لعمليات تجميل، ما تسبب لها بتشوهات لا يستطيع أي جراح في العالم ترميمها.

وأشار إلى أن غير المختصين يأخذون من المال أضعاف ما يأخذه أصحاب المهنة من لهم خبرة بالمجال.

وصرح بأن عملية التجميل التي يجريها المختص وضمن الشروط الصحية تكلف أقل بكثير من تلك التي يجريها غير المختصين.

وأضاف أن نسبة الأخطاء من غير مختصين كبيرة جدا، مشددا على أن الإعلانات المضللة ساهمت بالاحتيال على المواطنين.

وأفاد بأن جراحة التجميل متاحة عند الأطباء الحاصلين على البورد الأردني في التجميل والترميم والحروق أو ما يعادلها لأي مواطن من ناحية التكاليف والتقنيات.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني