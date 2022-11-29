مصر.. طليقة كهربا تكشف تفاصيل صورتها المثيرة للجدل مع حمو بيكا

كشفت المذيعة، سارة خليقة، طليقة اللاعب كهربا، حقيقة ارتباطها بمطرب المهرجانات، حمو بيكا، بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال مطاردة أحد المعجبين.

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وقالت سارة خليفة في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: "حمو بيكا أعز صحابي وأخويا ومراته شمس صاحبتي، كان عندنا حفلة ورايحين نشتري لبس، وفي حد طلع الموبايل واتصور مع بيكا وبعد ما مشي صورنا غصب عننا، والشائعات ظهرت وتريند أي كلام مالوش لازمة".

ومن جانبه قال حمو بيكا: ""الدنيا كلها بتكلمني وبيسألوني عن علاقتي بسارة خليفة، وإحنا كنا خارجين نجيب هدوم وعيل صورنا، ومراتي عارفة سارة، ولو حد غيرها كانت هتبقى مشكلة كبيرة".

وفي وقت سابق، علق حمو بيكا، على تولي مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية، قائلًا، إنه أصبح يشعر بالأمان، مؤكدًا أن مصطفى كامل يحتوي مطربي المهرجانات، وأنه بمثابة أب لهم، وقال: "حسينا بالأمان بعد تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب المهن الموسيقية، أنا بعتبر مصطفى كامل أبا لجميع مطربي المهرجانات الشعبية".

وأضاف حمو بيكا في مداخلة هاتفية بأحد البرامج: "تعرضت للظلم والقهر، ولكن حسيت بالاحتواء بعد تولي مصطفى كامل نقابة الموسيقيين"، مستكملًا: "وافقت على إخضاع أي أغنية لشخصي في المصنفات، وبصمت وأنا مغمض على عدم الإسفاف، أنا مؤدي مهرجانات مش مغني".

وختم : "طلعت أمي عمرة مخصوص عشان تدعي للفنان مصطفى كامل".

المصدر: القاهرة 24