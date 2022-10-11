طليقة لاعب مشهور.. وسائل الإعلام المصرية تكشف مفاجأة حول هوية الفتاة مع حمو بيكا

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن هوية الفتاة التي ظهرت مع الفنان المصري حمو بيكا، خلال انفعاله على أحد المعجبين في دبي.

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وتصدر الفنان حمو بيكا، تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تداول المستخدمون مقطع فيديو له وهو ينفعل على أحد المعجبين.

وظهر مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا في الفيديو وهو ينفعل على أحد المعجبين به ويطالبه بعدم تصويره فيديو.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية، إلى أن بيكا ظهر مع سارة خليفة طليقة لاعب الأهلي السابق محمود كهربا، الذي تزوجها في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر قبل أن يتم الانفصال الذي حدث عقب مناوشات عدة بمحاكم الأسرة، قبل أن ينتهي الأمر بالطلاق.

المصدر: القاهرة 24